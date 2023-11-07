Yeni Malatyaspor’da forma giyen Abubacar Dialiba Diabang şimdi nerede?

Senegal asıllı sol ayak Yeni Malatyaspor ile çıktığı 35 karşılaşmada 13 gol kaydederken 4’te asist yaptı. Yan mevki olarak forvette de oynayabilen Abubacar Dialiba Polonya 1. Lig takımlarından Cracovia takımından Yeni Malatyaspor’a transfer olmuş ve performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

7 MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

1988 doğumlu profesyonel futbolcu Türkiye’de Yeni Malatyaspor’dan sonra Giresunspor, Ümraniyespor ve Keçiörengücü formaları terletti. Sol kanat olarak ilk 11 de başladığı 146 karşılaşmada toplam 35 gol kaydeden Abubacar Dialiba santrafor olarak başladığı 17 karşılaşmada ise 4 gol kaydettti. Abubacar Dialiba sahanın hemen hemen her mevkiinde oynayabilme özelliğine de sahip. Sol kanat, sol bek, orta saha sol, sağ kanat, orta saha sağ, santrafor ve on numara pozisyonlarında oynayabilme kabiliyetine sahip bir futbolcu olma özelliği taşıyan Abubacar Dialiba son olarak Keçiörengücü formasını terletti.

ABUBACAR DİALİBA ŞUAN KULÜPSÜZ

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren kulüpsüz olan Abubacar Dialiba kariyerindeki en fazla karşılaşmayı Belçika 1. Lig ekiplerinden KV Mechelen takımında oynadı. KV Mechelen takımında 115 karşılaşmaya çıkan 1,80 boyundaki deneyimli futbolcu burada 17 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluştururken 15 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Yeni Malatyaspor’da oynadığı dönemde Malatyalı futbolseverler tarafından sevilen bir isim olan Abubacar Dialiba kariyeri boyunca 318 karşılaşmaya çıkarken, 57 kez ise meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.