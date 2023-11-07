Husumetlilerin kavgası hastanede bitti

Edinilen bilgilere göre F. Ş. ve V. S. isimli şahısların kız kaçırma meselesinden daha önce husumetlerinin olduğu öğrenildi. Dün akşam olay yerinde karşılaşan F. Ş. ve V. S. ilk önce kavga ettiler. Kavganın akabinde V.S.'nin tabanca ile ateş etmesi sonucu M. Ş. isimli şahıs yaralandı. Daha sonra yaralanan şahsın hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre şahısların hastaneye gittiği araç içerisinde olayda kullanılan ve V. S. isimli şahsa ait bulundurma ruhsatlı tabanca ve şarjöre basılı 11 adet 9 mm mermi, A. Ş. isimli şahıstan ise tabanca ve 35 adet mermi ele geçirildi. Konu ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.