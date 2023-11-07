Husumetlilerin kavgası hastanede bitti

Edinilen bilgilere göre F. Ş. ve V. S. isimli şahısların kız kaçırma meselesinden daha önce husumetlerinin olduğu öğrenildi. Dün akşam olay yerinde karşılaşan F. Ş. ve V. S. ilk önce kavga ettiler. Kavganın akabinde V.S.'nin tabanca ile ateş etmesi sonucu M. Ş. isimli şahıs yaralandı. Daha sonra yaralanan şahsın hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre şahısların hastaneye gittiği araç içerisinde olayda kullanılan ve V. S. isimli şahsa ait bulundurma ruhsatlı tabanca ve şarjöre basılı 11 adet 9 mm mermi, A. Ş. isimli şahıstan ise tabanca ve 35 adet mermi ele geçirildi. Konu ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: BÜLTEN