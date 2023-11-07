07 Kas 2023 - 09:52- Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Malatya'da

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün Malatya'ya geldi. Saat 09.15'te Malatya Valiliğini  ziyaret eden Yılmaz, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Malatya'da mask
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Malatya'da
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün Malatya'ya geldi. Saat 09.15'te Malatya Valiliğini  ziyaret eden Yılmaz, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçecek.

Valilik ziyaretinde şeref defterini imzalayan Yılmaz, daha sonra protokol ile valilik makamına geçtiler.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda Malatya iş dünyası ile buluşması planlanırken, saat 14.00'te Beton Santralleri ve Asfalt Plantleri açılış törenine katılacak.
# Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cevdet Yılmaz, Malatya Valiliği, beton santralleri, Asfalt Plantleri

07 Kas 2023 - 09:52 - Gündem

Muhabir  Mehmet Kıroğlan

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