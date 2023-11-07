Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Malatya'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün Malatya'ya geldi. Saat 09.15'te Malatya Valiliğini ziyaret eden Yılmaz, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçecek.
Valilik ziyaretinde şeref defterini imzalayan Yılmaz, daha sonra protokol ile valilik makamına geçtiler.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda Malatya iş dünyası ile buluşması planlanırken, saat 14.00'te Beton Santralleri ve Asfalt Plantleri açılış törenine katılacak.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.