Kimisi evini, kimisi park ettiği arabayı bulamıyor İşte Malatya’nın hali

Kahramanmaraş merkezli, aralarında Malatya’nın da olduğu 11 ili derinden etkileyen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 9 ay geçti. Deprem birçok şehir gibi Malatya’dan binlerce anıyı alıp götürdü. Aslında 1237 canımız Malatya’da, 50 binden fazla canımız deprem bölgesinde hayatını kaybetmeseydi, anıların önemi yoktu. Ancak özellikle yitirilen canlar, bugün tüm yürekleri paramparça etmeye devam ediyor.

14 BİN YAPI YIKILDI

Şehirlerde yıkımlar sürüyor. Malatya’da ise anılarla tıklım tıklım doldurulan sokaklar, caddeler bir bir yok oluyor. Şehirde yaklaşık 35 bin 600 yapının yıkılması öngörülürken bunun yaklaşık 14 bininin ise yıkımı yapıldı. Şehir merkezi istikametinde birçok cadde ve sokak tanınamaz hale geldi. Hal böyle olunca trajikomik bazı olaylar da yaşandı.

“HERKES BİRBİRİNİ TAKİP EDİYOR”

Bu bağlamda sosyal medyada Malatya’nın durumunu özetleyen bazı yorumlar şöyle:

“Malatya'da her yeri aynı anda yıkmak kimin fikriyse tebrik ederim! Sabah işe Sıtmapınarı’ndan geleyim dedim bir baktım Kışla'ya çıkmışım. Yolları da tanımıyoruz artık, utanmasam birine yol soracağım ama yolun sonunun nereye çıkacağından habersiz herkes birbirini takip ediyor zaten...”

“Ben 1,5 ay gitmedim, dün gittim; Akpınar yok, Fuzuli yarısı yok, İnönü Caddesi yarısı yok.”

“PARK ETTİĞİM ARABAYI BULAMADIM”

“Ben geçen gün park ettiğim arabayı bulamadım.”

“Mimar Sinan’dan Nikah Sarayı’na giderken tek açık yol olan Çevreyolu kalabalıktı, giremedim diye yol değişe değişe Topsöğüt’ten geçmem nasıl peki!”

“Bu gün sınava giderken üç defa kayboldum”

“Kalabalık nereye sen o tarafa.”