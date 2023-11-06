Faya yakın olmak da tehlikeli! İşin gerçek profesörleri açıkladı: Malatya’da risk düştü!

Milliyet’ten Zeynep Dilara Akyürek’in haberine göre, Deprem Tehlike Haritası 78 yılda 6 kez değiştirildi. Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal ve Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen’in görüşlerinin alındığı haberde, Malatya detayı ise dikkat çekti.

ATATÜRK’ÜN TALİMATIYLA KURULDU

Buna göre, İlki 1945’te hazırlanan ‘Türkiye Deprem Risk Haritası’ toplamda 6 kez değişti. 1939 yılında yaşanan ve 40 bine yakın kişiyi hayattan koparan Erzincan depremin ardından ‘Deprem Tehlike Haritası’ çalışmaları başladı. Bu çalışmaları anlatan Prof. Dr. Süleyman Pampal, 1935 yılında Atatürk’ün talimatıyla kurulan MTA’nın devreye girmesiyle jeoloji ve diri fay haritaları yapıldığını anlatarak şöyle dedi:

“1945 yılında ilk resmi deprem tehlike bölgeleri haritamız yapıldı. 1947’de yenilendi ve 1963’te ‘Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’ olarak ismi değişti ve kapsamı genişledi. 1972’de tekrar yenilendi. 1996’da bir kez daha güncellenen harita kriterlere uygun hale getirildi. Son olarak 2018’de Türkiye’de Deprem Tehlike Haritası adıyla çıkarıldı. Harita toplamda 6 kere değişti. Harita değiştikçe ve büyük depremler yaşandıkça deprem tehlikesine göre hazırlanan yönetmelikler de değişti. 1935 yılında Atatürk’ün talimatıyla kurulan MTA’nın devreye girmesiyle jeoloji ve diri fay haritaları yapıldı. 1939’da ise Erzincan’ı yerle bir eden ve 40 bine yakın kişiyi hayattan koparan depremle bu süreçte bir arayış başladı. Deprem yönetmelikleri ve haritaları özellikle büyük depremler sonrası güncellendi.”

FAYA UZAK NOKTALAR DA RİSKLİ

Aynı habere göre, deprem tehlike haritasında sadece faylar etkili değil, faya uzak noktalar da olası bir depremde yüksek yıkım riskine sahip. Doç. Dr. Bülent Özmen,

“Artık her yerleşim biriminin, mahallenin deprem tehlikesi faya yakınlığına veya uzaklığına bağlı olarak değişebiliyor”

dedi.

78 yıl boyunca haritaların hangi bölgeleri tehlikeli gösterdiğini değerlendiren Prof. Dr. Pampal, Malatya’yı doğrudan etkileyen Doğu Anadolu Fayı ile ilgili de çarpıcı şeyler aktardı.

MALATYA’DA RİSK DURUMU

Türkiye’deki riskli bölgeleri değerlendiren Doç. Dr. Bülent Özmen,

“Yeni haritayla en radikal değişim Kırşehir ilinde meydana gelmiştir. 1996 resmi deprem bölgeleri haritasında birinci derece deprem bölgesi içinde gösterilen ve en tehlikeli illerden biri olarak gösterilen Kırşehir, yeni haritanın yürürlüğe girmesiyle deprem tehlikesi açısından en tehlikesiz illerden biri haline gelmiştir. Bu illerin yanı sıra Çanakkale, Muğla, Adana, Antalya, Eskişehir, Malatya gibi birçok ilin deprem tehlikesinin düştüğü görülüyor. Yeni haritanın yürürlüğe girmesiyle Trabzon, Rize, Elazığ, Erzurum, Aksaray gibi illerin de deprem tehlikesi yükselmiştir.”

MALATYA’NIN ÇEVRESİ SİSMİK BOŞLUK SÜRESİNDE, KIRILABİLİR

Bahsi geçen haberde Prof. Dr. Süleyman Pampal ise,

“Maraş civarında Ekinözü Nurhak arasında olan Sürgü fayı 400 yıl kadar bir süre kırılmayacak. En son 1513’te kırılmıştı. Bundan sonra da uzun süre burası kırılmayacak. Ancak bu fayın güneyi, Hatay’dan başlayıp güneye doğru Suriye-Lübnan-Akabe Körfezi’ne kadar devam eden kırılması mümkün Ölüdeniz Fayı var ki çok beklemeyip, kırılabilir. Kuzeye doğru Çelikhan’a kadar yaklaşık 350-400 km kırıldı. Nurhak’ın doğusundan Adıyaman’a doğru kırıldı ama kuzeyinde kırılmamış yerler var. Erzincan-Karlıova arası Yedisu, sismik boşluk süresinde buralar kırılabilir. Erzincan-Marmara arasında büyük deprem beklenmez Bolu hariç. Orada başka faylar var. 1894’te kırılan adalar fayı Marmara’nın güneyi Çınarcık çukuru Çanakkale’ye doğru, buralar kırılabilir. 1766’da kırılan İstanbul’u yıkan Kumburgaz fayı 7 civarı deprem üretebilir. Tekrarlanma süresi 250 yıl olarak kabul ediliyor”

ifadelerini kullandı.