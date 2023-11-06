Yeşilyurt’ta başvurular bitti Malatya’da 6 ilçe için son 2 gün

6 Şubat depremlerinin ağır yıkım bıraktığı Malatya’da hak sahipliği sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Bazı vatandaşlara red cevabı gelirken, kimi vatandaşlar ise farklı problemler yaşadı. Bu bağlamda sonuçların açıklanmasının ardından itiraz süreci başladı. Peki, itirazlar ne zaman bitecek? İtiraz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı…

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Edinilen bilgilere göre, her ilçe için verilen farklı tarihler var. Bu tarihlere kadar vatandaşların muhakkak itiraz etmeleri gerekiyor. İtiraz sonuçları ise belirtilen tarihlerden bir ay sonra açıklanacak.

İTİRAZLAR NASIL YAPILACAK?

AFAD’ın yapmış olduğu açıklamaya göre, hak sahipliği talebi reddedilen vatandaşların bu karara itirazları var ise belirtilen tarihler arasında itiraz başvurusu yapabilecekler. Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü itiraz başvurularının e-devlet üzerinden, listede verilen itiraz başvuru ofislerinden, diğer illerdeki AFAD İl Müdürlüklerinden yapılabileceği bilgisini verdi. Vatandaşların itirazlarını her ilçe için ayrı ayrı verilen 15 gün aralığında yapabilecekleri açıklandı.

BAŞVURU TARİHLERİ SON BULAN İLÇELER

Arapgir; Arapgir Kaymakamlığına 02.10.2023-16.10.2023 tarihleri arasında,

Arguvan; Arguvan Kaymakamlığına 19.10.2023-02.11.2023 tarihleri arasında,

Darende; Darende Kaymakamlığı, 19.10.2023-02.11.2023 tarihleri arasında,

Doğanşehir; Doğanşehir Kaymakamlığına 06.10.2023-20.10.2023 tarihleri arasında,

Kuluncak; Kuluncak Kaymakamlığına 02.10.2023-16.10.2023 tarihleri arasında,

Yazıhan; Yazıhan Kaymakamlığına 02.10.2023-16.10.2023 tarihleri arasında,

Yeşilyurt; Yeşilyurt Kaymakamlığına 23.10.2023-06.11.2023 tarihleri arasında BAŞVURULARINI YAPTI.

BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDEN İLÇELER

Akçadağ; Akçadağ Kaymakamlığına 25.10.2023-08.11.2023 tarihleri arasında,

Battalgazi; Battalgazi Kaymakamlığına ve Kapalıçarşı üstü, 25.10.2023-08.11.2023 tarihleri arasında,

Doğanyol; Doğanyol Kaymakamlığına 25.10.2023-08.11.2023 tarihleri arasında,

Hekimhan; Hekimhan Kaymakamlığına 25.10.2023-08.11.2023 tarihleri arasında,

Kale; Kale Kaymakamlığına 25.10.2023-08.11.2023 tarihleri arasında,

Pütürge; Pütürge Kaymakamlığına 25.10.2023-08.11.2023 tarihleri arasında BAŞVURULARINI YAPABİLECEK.