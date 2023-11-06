Parkta karşılaştığı husumetlisini öldürmüştü

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan parkta yaşandı. İddiaya göre, aralarında eskiye dayalı husumet bulunan A.B.A. (19) ile Sinan Eser (20) park girişinde karşılaşarak tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda A.B.A, arabadan aldığı pompalı tüfekle Sinan Eser’e tek el ateş ederek göğsünden vurdu. İhbar üzerine parka sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sinan Eser, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olaydan sonra cinayet zanlısı A.B.A. ile kavgaya karıştığı ileri sürülen A.Y., parkta görevli gece bekçileri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından katil zanlısı A.B.A ve A.Y., Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polisin geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye götürüldü. Gazetecilerin "Cinayeti neden işlediniz?" sorusuna cinayet zanlısı A.B.A. "Sebepliler dışarıda" cevabını verdi. 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayete kurban giden genç toprağa verildi

Parkta husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 20 yaşındaki Sinan Eser için öğle namazını müteakip Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Eser’in ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Sinan Eser’in cenazesi, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi. Eser’in tabutunun üzerine konan Türk bayrağı ile kıyafetleri ise dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı