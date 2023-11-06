Ağır hasarlı bina bir anda çöktü

Hatay'da depremde ağır hasar alan bir bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Kepçe operatörü son anda kurtulurken, binanın çökme anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Samandağ ilçesinde depremde ağır hasar gören binaların yıkımı için Deniz Mahallesi'ne gelen ekipler, kepçe ile çalışmalara başladı. Çalışmaların başlamasından kısa bir süre sonra bina bir anda çöktü. Ortalığı toz bulutu kaplarken, çevrede büyük panik yaşandı. Kepçe operatörü son anda manevra yaparak kurtuldu. Binanın çökme anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde yıkım çalışması esnasında kepçenin hamlesi ile binanın bir anda yıkıldığı anlar yer aldı. Görüntülere olay sonrası etrafı toz bulutunun kaplaması ve yaşanan panik anları da yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.