Elazığ’da seyir halindeki araç yandı

Elazığ’da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Sürücüsü yanan aracı sağa çekerek durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, araçta çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Elazığ’da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Elazığ- Pertek karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halindeyken sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda yanmaya başladı.
Sürücüsü yanan aracı sağa çekerek durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, araçta çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.