Kazayı izleyen sürücü de kaza yaptı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kamyon yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. Ters yönde seyir halinde iken kazayı görünce izlemeye başlayan sürücü ise önündeki araca çarptı. İki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ayaş yolu Ankara istikametinde seyir halinde olan Ç.Ç. idaresindeki 06 DJP 554 plakalı kamyon, yol kenarındaki beton bariyerlere ve istinat duvarına çarptı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, bu sırada ters yönden gelen bir araç iddialara göre sürücü kazaya bakarken önündeki başka bir araca çarptı. İkinci kazada yaralanan sürücü de ambulansla hastaneye sevk edildi.
Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.