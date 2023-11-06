Polis kamyonetten şüphelenince her şey ortaya çıktı

Malatya’da yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu. Araçta zulanmış 372 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. İşte detaylar…
Malatya’da yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 372 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayda 1 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yaptı.
Narkotik köpeği destekli yapılan aramalarda aracın kasa kısmına zulanmış 372 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.
Araç sürücüsü M.Ü.’nün gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.