Polis kamyonetten şüphelenince her şey ortaya çıktı

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Malatya’da yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu. Araçta zulanmış 372 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. İşte detaylar…

Malatya’da yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 372 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayda 1 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği destekli yapılan aramalarda aracın kasa kısmına zulanmış 372 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Araç sürücüsü M.Ü.’nün gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı