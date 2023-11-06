Çavuşoğlu’nda silahlı kavga

Malatya’da Çavuşoğlu Mahallesi’nde husumetli iki grubun silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Elektrikçiler Sokak'ta karşılaşan husumetli iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ş. tabanca ile açılan ateş sonucu, V.S. ise darp neticesinde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgada kullanıldığı değerlendirilen 1 adet tabancanın ele geçirildiği olayda 5 kişi ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı