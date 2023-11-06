Cevdet Yılmaz ve iş insanları Malatya’da buluşacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının katılacağı toplantıda, 6 Şubat depreminin ardından oluşan topyekün dayanışmayla varılan nokta, ekonomideki gelişmeler değerlendirilecek.

‘FİKİR SOFRASI’ MALATYA’DA TOPLANIYOR

Malatyalı iş adamı Ahmet Arslan’ın liderliğinde daha önce Viyana ve Amerika’da da gerçekleştirilen ‘Fikir Sofrası’ toplantısına iş, akademi, finans, medya temsilcileri katılacak. İş adamı Ahmet Arslan, Fikir Sofrası'nın ana amacının, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda, hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı dünyada bilgi ve tecrübeyi ön plana koyarak çözüm yollarını ortaya koymak olduğunu söyledi.

“YARALARI SARMAK ADINA GEREKENLER KONUŞULACAK”

Arslan, ‘Fikir soframızda, Türkiye ekonomisinin katlanarak büyümesine, rekabetçi bir ekonomi oluşturulmasına yön veren, destek olan kanaat önderlerimizle, gündemimizde biraz önce saymış olduğum konuları enine boyuna konuşacağız. Bu amaç çerçevesinde, ana temamız, yaraları sarmak, refahı artırmak, huzur ve barışı sağlamak adına yapılması gerekenleri konuşmaktır” ifadelerine yer verdi.

KİMLER KATILACAK?

Buluşmaya Malatyalı iş adamları Ahmet Çalık, Erman Ilıcak ve Vahap Küçük’ün yanı sır Betül Ebru Dildar Edin, Nuri Akın, Nilüfer Bulut, Nihat Özdemir, Emine Sabancı ve Faruk Eczacıbaşı gibi iş dünyasının tanınan isimleri de katılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı