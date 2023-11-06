Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“41 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yasemin Çalışkan’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 37/22, Yeşilyurt.
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Kazancı’nın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Ertuğrul Gazi Sokak, Battalgazi.
57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aysel Kaya’nın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Alperen Sokak, Uyum Sitesi, A-Blok, Battalgazi.
80 yaşında vefat eden ve Arapgir Mezarlığına defnedilen Emine Uşaklı’nın taziye adresi: Arapgir,
83 yaşında vefat eden ve Hıroğlu Mahallesi Mezarlığına defnedilen Feriha Başpınar’ın taziye adresi: Hıroğlu Mahallesi, Yeşilyurt.
101 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Mezarlığına defnedilen Elif Canbay’ın taziye adresi: Seyituşağı Mahallesi, Yeşilyurt.
73 yaşında vefat eden ve Baskil Mezarlığına defnedilen Türkan Şen’in taziye adresi: Baskil, Elazığ.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.