06 Kas 2023 - 17:32- Gündem

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“41 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yasemin Çalışkan’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 37/22, Yeşilyurt.

78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Kazancı’nın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Ertuğrul Gazi Sokak, Battalgazi.

57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aysel Kaya’nın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Alperen Sokak, Uyum Sitesi, A-Blok, Battalgazi.

80 yaşında vefat eden ve Arapgir Mezarlığına defnedilen Emine Uşaklı’nın taziye adresi: Arapgir,

83 yaşında vefat eden ve Hıroğlu Mahallesi Mezarlığına defnedilen Feriha Başpınar’ın taziye adresi: Hıroğlu Mahallesi, Yeşilyurt.

101 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Mezarlığına defnedilen Elif Canbay’ın taziye adresi: Seyituşağı Mahallesi, Yeşilyurt.

73 yaşında vefat eden ve Baskil Mezarlığına defnedilen Türkan Şen’in taziye adresi: Baskil, Elazığ.”

 

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06 Kas 2023 - 17:32 Malatya- Gündem

Muhabir  Mehmet Kıroğlan

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