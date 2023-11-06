Yazıhan’da başarıda kızlar önde

‘Peygamberimiz ve istikamet’ konulu yarışmalarda dereceye giren öğrenciler Yazıhan’da ödüllerini aldılar. 14 öğrencinin çeşitli alanlarda dereceye girdiği programda konuşan Yazıhan İlçe Müftüsü Abdullah Sucu, “Maksadımız hasıl oldu diye düşünüyorum. Peygamberimiz Sallallah aleyhi vesilemi tanıttık O'nun gönüllere girmesine vesile oldu” dedi.

Yazıhan İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ‘Peygamberimiz ve istikamet’ konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül ve plaketler takdim edildi. Törene Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Yazıhan İlçe Müftüsü Abdullah Sucu, ödül alan öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda söz alan Yazıhan İlçe Müftüsü Abdullah Sucu, Diyanet İşleri Başkanlığının 2023 yılı temasının ‘Peygamberimiz ve İstikamet’ konusu olduğunu söyledi.

“Bizler de ilçemizde öğrencilerimize yönelik, liseler arası, ortaokullar arası ve engelliler kategorisinde yarışmalarımızı gerçekleştirdik” diyen Sucu, “Bu yarışmalarımıza liseler arasında Siyer-i Nebi Yarışmasında 190 öğrencimiz başvuru yaptı ve iyi bir karşılık buldu. Peygamberimiz aleyhisselatu vesselama Mektup Yarışmasındaysa 100 öğrencimiz başvuru yaptı yine iyi bir katılımla Peygamberimize olan duygular ifade edildi. Engelliler kategorisinde ise bir öğrencimiz katılım sağladı. Böylece bu seneki Mevlidi Nebi haftası programlarımızı bitirmiş olduk” şeklinde konuştu.

“YANLARINDA OLMAK İSTEDİ”

Katkı ve desteklerinden dolayı Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk’e teşekkür eden Sucu, “Bu programlarda dereceye giren toplamda 14 öğrencimize ödül, plaket ve Türkiye Diyanet Vakfının içerisinde çeşitli hediyelerin olduğu çantayla beraber hediyeleri takdim edildi. Hediyelerin takdiminde bize iştirak eden Yazıhan Belediye Başkanımız Nevzat Öztürk'e teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin hediyelerini temin etme noktasında sponsor oldular. Her programımızda yanımızda olan, camilerimize, Kur'an kurslarımıza desteklerini esirgemeyen başkanımız ‘Öğrenciler bizim öğrencilerimiz, yavrularımız bizim yavrularımız’ diyerek öğrencilerimizin bu mutlu anında da yanlarında olmak istedi. Ben İlçe Müftüsü Abdullah Sucu olarak kendisine çok teşekkür ediyorum. Maksadımız hasıl oldu diye düşünüyorum. Peygamberimiz Sallallah aleyhi vesilemi tanıttık O'nun gönüllere girmesine vesile olduk. Yüce Rabbimize hamd olsun” ifadelerine yer verdi.

Daha sonra kısa bir konuşma yapan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ise, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.