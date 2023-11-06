Malatya’da yerinde dönüşüm için bilgilendirme tırı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Genel Sekreter Latif Okyay ile birlikte Malatya Park (AVM) önünde bulunan Yerinde Dönüşüm Bilgilendirme TIR’ında incelemelerde bulundu.

YERİNDE DÖNÜŞÜM İLE İLGİLİ SORULARI CEVAPLAYACAK

Yapılan çalışmaları incelemek için Yerinde Dönüşüm Bilgilendirme TIR’ında görevli personelleri ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı açıklamada,

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız gerek Malatya’da gerekse de depremden etkilenen diğer illerde bir taraftan kalıcı iş yerleri ve kalıcı konutlar yaparken bir taraftan da vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam ediyor. Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Bilgilendirme TIR’ı Malatya’mıza geldi ve Malatya’mızdaki hak sahipliği konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıyor”

dedi.

VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLECEK

Konuşmasında hibe ve kredi destekleri ile ilgili bilgiler de veren Başkan Gürkan,

“Bilgilendirme TIR’ına baktığımız zaman 750 bin TL hibe 750 bin TL kredi konutların yerinde dönüşümünün yapılması için uygulanan miktar. Yine iş yerlerinde yapılacak yerinde dönüşüm için 400 bin TL hibe 400 bin TL kredi, ahır olan köy evleri için 750 bin TL hibe 1 Milyon TL kredi şeklinde uygulamalar var. Vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak ve yerinde dönüşümü temin etmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, vatandaşlarımızı bilgilendiriyor. Bizde bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak Yerinde Dönüşüm Dairesi Başkanlığını kurduk. Yerinde Dönüşüm Dairesi Başkanlığımız 3 şube müdürlüğü ile vatandaşlarımıza hizmet verecektir. İnşallah hızlı bir şekilde şehrimizi el birliğiyle ayağa kaldıracağız. Bu anlamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve ilgili görevli arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımız 11 ilimizi tekrara ayağa kaldıracak. Malatya’mızı da mazisine layık istikbaline hazırlayacağız”

şeklinde konuşmasını tamamladı.

Kaynak: BÜLTEN