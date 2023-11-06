06 Kas 2023 - 16:39- Gündem

Tam 9 ay oldu

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6 şubat depremlerinin üzerinden tam 9 ay geçti. Deprem bölgesinde mart ayında temeli atılan kalıcı konutlardan bir kısmı bu yılın sonunda depremzede vatandaşlara teslim edilecek. Depremzedeler, kış ayının geldiğini, konteynerde kış ayının zor olacağını, evlerine bir an önce geçmek istediklerini ifade ettiler.
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Tam 9 ay oldu
Tam 9 ay oldu
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Deprem bölgesi Malatya’da vatandaşların ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerinin daha da hızlanmasını talep ediyor. Depremin ardından ciddi anlamda beyin göçü veren Malatya’nın eski gücüne kavuşturulması ise zaman alacak.  Vali Ersin Yazıcı’nın Malatya’ya gelmesiyle beraber yıkımların daha da hızlandığını belirten vatandaşlar dinamitle patlatılan binaların enkaz halinde çok beklediğini belirterek bu konunun da hızlanmasını talep ettiler.

300 BİNDEN FAZLA İNSAN GÖÇ ETTİ

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta 7,8 ve aynı gün 9 saat sonra 7,5 büyüklüğünde iki şiddetli deprem meydana geldi. Depremlerin ardından on binlerce artçı sarsıntı kaydedildi. Bu depremlerden en çok Malatya, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş etkilendi.  Malatya da depremin ardından hayalet şehre dönüştü. 300 binden fazla insan Malatya’dan göç ederek diğer illere yerleşti.

İŞÇİ BULAMAMA SORUNU VE BEYİN GÖÇÜ

Depremin ardından ciddi anlamda beyin göçü veren Malatya’nın eski gücüne kavuşturulması ise zaman alacak.  Malatya’da birçok iş insanı özellikle organize sanayi bölgesindeki fabrikalarda depremin ardından daha önce de var olan işçi bulamama sorununun daha da derinleştiğini ifade ediyor.

Şehirden göç eden yetişmiş doktor, öğretmen, mühendislerin kısaca beyin göçü veren Malatya’nın en yakın zamanda kalkındırılıp şehrin yeniden nitelikli göç almasının önü açılmalı. Bunun için de önce sanayi ve ticaret, akabinde sosyal yaşam alanlarının daha da aktif hale gelmesi gerekiyor.

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06 Kas 2023 - 16:39 Malatya- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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