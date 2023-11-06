Malatya Ekim ayında ne kadar ihracat gerçekleştirdi?

Bölge ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artarak 1 milyar 149 milyon 575 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Depremin ardından ihracatımız sarsılarak aylık düzeyde 600 milyon dolar seviyelerine kadar düştü. Devletimiz ve milletimizin desteğiyle son zamanlarda hızlı bir toparlanma sürecine girerek 1 Milyar Dolar seviyesine tekrar ulaştık. Son 3 ayda gösterdiğimiz bu performansı Cumhuriyet’in 100. yılımızı kutladığımız Ekim ayında da sürdürdük. 10 aylık periyotta ise 9,6 Milyar Dolar ihracata ulaştık. Yeni ekonomi yönetimimizin ihracatçıların lehine açıkladığı kararları memnuniyetle takip ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrında yeni başarılara imza atmak istiyoruz” dedi.

Ekim ayında bölgedeki diğer illerden ise Mardin 151 milyon dolar, Kahramanmaraş 100 milyon dolar, Malatya 43 milyon dolar, Şanlıurfa 37 milyon dolar, Diyarbakır 20 milyon dolar, Adıyaman 13 milyon dolar ve Kilis 8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ayrıca makine halıları, pastacılık ürünleri, iplikler, kumaşlar, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, hububat, ağaç ve orman ürünleri ile demir-çelik mamulleri bölgede en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler oldu.

Kaynak: Haber Merkezi