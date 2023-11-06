Beşiktaş içeride başka dışarıda başka

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Antalyaspor'a 3-2 kaybetti. Siyah-beyazlılar, bu mağlubiyetin ardından 19 puanla lider Galatasaray'ın 12 puan arkasında beşinci sırada yer aldı.
Kara Kartal, 2023-2024 sezonunda geride kalan haftalarda iç sahada başka dış sahada başka performans sergiliyor. Beşiktaş, bugüne kadarki 11 maçın 6'sında rakiplerine konuk oldu. Söz konusu karşılaşmaların 2'sinde sahadan 3 puanla ayrılan siyah-beyazlı takım, 4'ünde ise yenildi. Deplasmanda 6 puan toplayan Kartal, attığı 8 gole karşılık ise filelerinde 12 gole engel olamadı.
Beşiktaş, dış sahadaki kötü gidişatının aksine sahasında ise güçlü bir görüntü çiziyor. Dolmabahçe'de oynadığı 5 mücadelenin 4'ünü galip tamamlayan siyah-beyazlılar, 2 de beraberlik yaşadı. Evinde 13 puanı hanesine yazdıran Kara Kartal, 9 gol atıp yalnızca 2 gol yedi.
GÜNEŞ SONRASI İŞER İYİ GİTMİYOR
Şenol Güneş, 2023-2024 sezonunda Kartal ile 7'si Süper Lig, 8'i de Avrupa Konferans Ligi elemeleri ve grup aşaması olmak üzere toplam 15 maça çıkmıştı. Güneş'in takımı, bu süreçte ligde sadece 2 mağlubiyet, Avrupa arenasında da 1 yenilgi aldı.
71 yaşındaki teknik direktörün ardından seçime kadar takımın başında bulunacak olan Burak Yılmaz ise siyah-beyazlılarla ligde iç sahada İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederken, bir sonraki hafta deplasmanda Galatasaray'a 2-1 kaybetti.
Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında konuk olduğu Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e de 3-1 yenilen Kara Kartal, evinde Gaziantep FK'yı 2-0'la geçti.
Ancak Beşiktaş, dün akşam konuğu olduğu Antalyaspor'a 3-2 mağlup olarak son haftalardaki istikrarsız görüntüsünü sürdürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.