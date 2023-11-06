UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. hafta maçları yarın ve 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te Shaktar Donetsk - Barcelona ve Borussia Dortmund - Newcastle United karşılaşmaları yapılacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Galatasaray ise A Grubu'ndaki 4. maçında çarşamba günü Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka da TSİ 23.00'da başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. maçların (TSİ) programı şu şekilde:
Yarın
20.45 Borussia Dortmund - Newcastle United
20.45 Shakhtar Donetsk - Barcelona
23.00 Atletico Madrid - Celtic
23.00 Lazio - Feyenoord
23.00 Milan - PSG
23.00 Kızılyıldız - Leipzig
23.00 Manchester City - Young Boys
23.00 Porto - Antwerp
8 Kasım Çarşamba
20.45 Napoli - Union Berlin
20.45 Real Sociedad - Benfica
23.00 Bayern Münih - Galatasaray
23.00 Kopenhag - Manchester United
23.00 Arsenal - Sevilla
23.00 PSV Eindhoven - Lens
23.00 Real Madrid - Braga
23.00 Salzburg - Inter
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.