O takım ligin dibine demir attı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay’da işler istenildiği gibi gitmiyor. Son olarak dün oynanan maçta Bandırmaspor’a 2-0 kaybeden siyah-beyazlılar, bu sezon çıktığı 11 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyete ulaştı. Böylece 5 puanda kalan İzmir temsilcisi, ligin son basamağına demir attı.
SON 8 HAFTADA 2 GOL ATTI
İzmir temsilcisi, ligde oynadığı 8 maçta sadece 2 gol attı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte sadece Bodrumspor ve Sakaryaspor müsabakalarında 1'er kez gol sevinci yaşarken, diğer 6 mücadelede ise rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.
Öte yandan Altay, gelecek hafta ligin lideri Eyüpspor’u konuk edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.