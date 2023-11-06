06 Kas 2023 - 16:14- Spor

O takım ligin dibine demir attı

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Trendyol 1. Lig’de oynadığı son 9 maçta sadece 2 beraberlik alan Altay, 5 puanla son sırada yer aldı.
O takım ligin dibine demir attı mask
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay’da işler istenildiği gibi gitmiyor. Son olarak dün oynanan maçta Bandırmaspor’a 2-0 kaybeden siyah-beyazlılar, bu sezon çıktığı 11 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyete ulaştı. Böylece 5 puanda kalan İzmir temsilcisi, ligin son basamağına demir attı.

SON 8 HAFTADA 2 GOL ATTI

İzmir temsilcisi, ligde oynadığı 8 maçta sadece 2 gol attı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte sadece Bodrumspor ve Sakaryaspor müsabakalarında 1'er kez gol sevinci yaşarken, diğer 6 mücadelede ise rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

Öte yandan Altay, gelecek hafta ligin lideri Eyüpspor’u konuk edecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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06 Kas 2023 - 16:14 - Spor

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