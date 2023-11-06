06 Kas 2023 - 16:13- Spor

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Real Madrid ile Braga arasında 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev mask
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Real Madrid ile Braga arasında 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak Real Madrid - Braga mücadelesinde düdük çalacak. İspanya’nın Madrid şehrindeki Estadio Santiago Bernabeu Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Müsabakada Massimiliano Irrati VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# halil umut meler, Real Madrid, Braga, UEFA Şampiyonlar Ligi

06 Kas 2023 - 16:13 - Spor

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