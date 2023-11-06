İşte başarıları yaşlarından büyük kızlar!

Sivas’ı Zara ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Eylül İlbaş ve 14 yaşındaki Latife Sude Şahin, öğretmenleri tarafından keşfedildi. Keşfin ardından judo branşına başlayan kızlar, bir süre sonra öğretmenlerinin tayini çıkmasıyla güreşe yöneldi. Güreşe merak salan kızlar, kolları sıvayarak çalışmalara başladı. Haftanın 5 günü minderde ter döken Sude Şahin, U15 Kızlar'da Avrupa ikincisi, Eylül İlbaş ise U15 Kızlar'da Türkiye şampiyonu oldu. Antrenmanlarını aksatmayan güreşçi kızlar, 2024 yılında düzenlenecek olan Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında başarı elde etmek için gece gündüz demeden çalışıyorlar.

BAŞARIYA DOYMUYORLAR

Zara Gençlik ve Spor Müdürü aynı zamanda güreş hocası olan Hamza Ergüt, 2024 yılındaki Avrupa ve Türkiye şampiyonalarına hazırlandıklarını ifade ederek, “Erkek ve kız güreş takımımız var. 2 yılı aşkın bir süredir çalışıyoruz. Bu yıl ilk defa Avrupa madalyaları çıkardık. Bu çocuklarımız önce judoya başlamışlardı. Judo hocalarının tayini çıkması sebebiyle kızlarımızı güreşe yönlendirdik. Çok güzel dereceler aldık. Bu da bizi mutlu etti. Sayımızı çoğalttık, bu yıl inşallah Güreş Eğitim Merkezimiz açılacak. Derece yapan kızlarımız orada eğitimlerine devam edecekler. Bu yıl ilk defa katıldığımız Türkiye şampiyonasında iki tane kızımız hem okullarda hem kulüplerde Türkiye şampiyonu oldular. Aynı zamanda U15 Avrupa Şampiyonası'na gittiler. 10 sıkletten iki tanesi Zara ilçemizdeki kızlar. Bir tanesi Avrupa 2’incisi oldu. 2024 yılındaki Avrupa şampiyonası ve Türkiye şampiyonalarına hazırlanıyoruz” dedi.

SUDE'NİN HEDEFİ OLİMPİYATLARA KATILMAK

Latife Sude Şahin, hedefinin olimpiyatlara katılmak olduğunu söyleyerek, “7 yaşında judoya başladım. Sonra hocamızın tayini Tokat’a çıkınca güreşe geçtim. İlk maçım Türkiye şampiyonasıydı. Okullar arasında birinci oldum. Sonra U13 Türkiye Şampiyonası'na gittik, birinci oldum. Okullar arasında da birinci oldum. Türkiye şampiyonasında birinci oldum. Avrupa maçına gittik, orada da ikinci oldum. Çok çalışıyorum. Hedefim olimpiyatlar” diye konuştu

EYLÜL İBAŞ: “HEDEFİM DÜNYA VE AVRUPA’YA TEKRAR GİDİP DERECE YAPMAK”

Eylül İlbaş, hedefinin dünya ve Avrupa’da derece yapmak olduğuna değinerek, “8 yaşında judo sporuna başladım. Maçta üçüncü oldum. Sonra U15’e gittik, burada Türkiye birincisi oldum. Daha sonra okullar arasında da birinci oldum. Judo’da derece gösterdim. Türkiye üçüncüsü oldum. Hedefim dünya ve Avrupa’ya tekrar gidip derece yapmak. Hocalarım iyi eğitiyor. Çok çalışıyoruz. Ailem gururlanıyor” şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı