5 katlı bina kâğıt gibi yerle bir oldu

Hatay’ın Payas ilçesinde kontrollü olarak yıkılan 5 katlı binanın yerle bir olma anı kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Payas ilçesi Karacami Mahallesi’nde bulunan 5 katlı apartman da iş makinasıyla kontrollü olarak yıkıldı. Binanın kağıt gibi yerle bir olma anıysa kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı