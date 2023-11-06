5 katlı bina kâğıt gibi yerle bir oldu

Hatay’ın Payas ilçesinde kontrollü olarak yıkılan 5 katlı binanın yerle bir olma anı kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Payas ilçesi Karacami Mahallesi’nde bulunan 5 katlı apartman da iş makinasıyla kontrollü olarak yıkıldı. Binanın kağıt gibi yerle bir olma anıysa kameralara yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.