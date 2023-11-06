10 saat enkaz altında kaldı, tatlı yapmaktan vazgeçmedi

Kahramanmaraş'ta bir tatlıcı 10 saat enkazda kaldı, depremde şubeleri zarar gördü ama buna rağmen tatlı yapmaktan vazgeçmedi.

Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi'nde tatlı dükkanı işleten 58 yaşındaki Mehmet Dilken, 8 yıldır tatlı işletmeciliği yaparak geçimini sağlıyordu. Dilken, depremde işletmelerini kaybetmesine rağmen çadırlarda tatlı yapmaya devam etti ve farklı bölgelere işletmeler kurarak hizmet vermeye devam etti.

Depreme kadar her şeyin çok iyi olduğunu ve bir çıkış trendi yakaladığını söyleyen Dilken,"7-8 yıldır tatlı işiyle uğraşıyorum. Bu işe hobi amaçlı başlamıştım. Şükürler olsun Kahramanmaraş'ta isim yaparak güzel tatlılar çıkardım. Ben tatlılarımda glikoz kullanmadığım için yaptığım tatlılar benimsendi " dedi.

Dilken, "Depremde şubelerimi kaybettim, 10 saat boyunca oğlum, gelinim, torunum ve ben enkazda kaldık. Daha sonra toparlandık ve tekrar işimize sarıldık. Tatlı yapmaya çadırlarda devam ettim. Çeşit çeşit tatlılar yapmaya başladık. Kıvrım tatlı, fıstıklı kıvrım, kapak tatlısı İzmir lokması gibi. Tabi ki bunun en zoru kabak tatlısı. 6 saat pişirme, 24 saat kireçte yatırma var. Bunların her aşaması hassasiyet istiyor. Her aşaması çok zor ama ben bu konuda iddialıyım. Ben bunu şekerle kaynattığım için glikozun damlası yok. Mükemmel bir lezzet. Tamamen doğal. Dostlarımızda bizleri bu süreçte yalnız bırakmadı. Şuan satışımız ve işimiz çok iyi. Hatta yetiştiremiyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı