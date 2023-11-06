Kültür elçisinin anısı kitap standında yaşatılıyor

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, edebiyat dünyasına da büyük darbe vurmuştu. “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen depremler, birçok değerlerin yok olmasına neden olurken, vefat eden edebiyat ve yazarlar arasında Kahramanmaraş’ın kültür elçisi olarak anılan Yaşar Alparslan da bulunuyor. Şehre kazandırdığı onlarca kitap ve Kahramanmaraş’ın geçmişinde yaşanan olay ve değerlerin gün yüzüne çıkarılmasında büyük emeği geçen Alparslan’ın anısı kitap fuarında yaşatılmaya çalışılıyor.

Standı ziyaret eden vatandaşlar, Alparslan’ın kaleme aldığı kitapları büyük bir merakla incelerken, fuarda bulunan yakınları ise kültür elçisinin standını gördüklerinde ise duygularına hakim olamıyor.

“KİTAPLARINI OKUYACAK İNSANLARA VERİLMESİNİ İSTERDİ”

Yaşar Alparslan’ın kızı Mürüvvet Nazlı, “Adanmış bir ruhtu. Ben onun evladı olarak onun boş bir vakit geçirdiğini hatırlamam. Hayatının hiçbir anını boşa geçirmez okumaya, öğrenmeye ve anlatmaya adardı. Tabi bazen insanlar okur, öğrenir ama uygulama noktasında sıkıntı çekebilir. Ben onda onu da yaşamazdım. Bir insanın örnek olabilmesi için yaşaması gerekir, o yaşayan bir insandı. Anlattıklarını uygulama noktasında hiçbir sıkıntı çekmezdi. Alim olmasını da ayrı hissederdiniz, her yaşta insana ayrı hitap edebilme yeteneği vardı. Kitaplarımız vardı elimizde enkazdan çıkan, kendinin çıkarttığı kitaplar vardı. Kendisi o kitapların işe yaramasını isterdi, onu okuyacak insanlara verilmesini isterdi” dedi.

Alparslan’ın yeğeni Gonca Gül Alparslan ise, “Bulunmaz bir yazardı, Maraş gerçekten büyük bir yazar kaybetti. Nur içinde yatsın, bambaşkaydı hocamız” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı