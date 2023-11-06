Adatepe Barajı'nda sonbahar güzelliği

Kahramanmaraş'ta su sporları ve kış turizmi için elverişli olan bozulmamış doğasıyla dikkat çeken Adatepe Barajı sarıya bürünmesiyle görsel şölen sunuyor.
Göksun ilçesinde bulunan Adatepe Barajı sonbahar ayının gelmesiyle muhteşem manzaralar oluşturdu.
Adatepe Barajının etrafını çeviren dağlar, ormanlar ve engebeli yüzeyiyle insanların dinlenme yeri olduğu söyleyen Doğa fotoğrafçısı Mehmet Gören, "Sonbahar ayında Adatepe Barajı sarıya bürünmesiyle muhteşem görüntüler oluşturdu. Doğaseverler bu güzelliği fotoğraflamaya geldi. Her mevsimi birbirinden güzel" ifadesini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.