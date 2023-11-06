Çadır kurup kaçak kazı yaptılar

Adıyaman Örenli Mahallesi’nde bulunan Perre Antik Kent SİT alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığı otaya çıktı. İdris T.’ye ait tarlada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kaçak kazı yapıldığı ve kaçak kazının görülmemesi için çadır kurulduğu tespit edildi.
İhbar üzerine olay yerine giden Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, çadırın içinde gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken çadır içerisinde yapılan aramalarda kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ile kaçak kazı sırasında çıkarıldığı tespit edilen bir adet obje ele geçirildi. Müze Müdürlüğü ekipleri, çadır kurarak kaçak kazı yapan şahısların yakalanması için polis ekiplerine bilgi verdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.