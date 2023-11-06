06 Kas 2023 - 12:09- Bölge

Çadır kurup kaçak kazı yaptılar

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Adıyaman’da birinci derece SİT alanında çadır kurularak içerisinde kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı.
Çadır kurup kaçak kazı yaptılar mask
Çadır kurup kaçak kazı yaptılar
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Adıyaman Örenli Mahallesi’nde bulunan Perre Antik Kent SİT alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığı otaya çıktı. İdris T.’ye ait tarlada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kaçak kazı yapıldığı ve kaçak kazının görülmemesi için çadır kurulduğu tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine giden Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, çadırın içinde gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken çadır içerisinde yapılan aramalarda kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ile kaçak kazı sırasında çıkarıldığı tespit edilen bir adet obje ele geçirildi. Müze Müdürlüğü ekipleri, çadır kurarak kaçak kazı yapan şahısların yakalanması için polis ekiplerine bilgi verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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06 Kas 2023 - 12:09 Adiyaman- Bölge

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