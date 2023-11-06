06 Kas 2023 - 12:00- Bölge

Zamana direnen saatler rağbet görüyor

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Geçmişte pek çok kişinin yelek ya da ceketlerinin ceplerinde zincir aracılığıyla taşıdığı köstekli saatler, zamana direniyor.
Zamana direnen saatler rağbet görüyor mask
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Geçmişte pek çok kişinin yelek ya da ceketlerinin ceplerinde zincir aracılığıyla taşıdığı köstekli saatler, zamana direniyor.

Yerini zamanla kol saatlerine ve akıllı cep telefonlarına bırakan köstekli saatler, Elazığ’da gençler tarafından yoğun ilgi görüyor.Fiyatı 500 ile 2000 bin lira arasında değişen köstekli saatler, şimdilerde gençlerin de kullandığı aksesuar olarak dikkat çekiyor.

Saatçi Tamer Kiper yaptığı açıklamada,”Bu saatlerin pil ile çalışanı da var kurularak çalışanı da var. Fiyat olarak beş yüz ile iki bin lira arasındadır. Son zamanlar da özellikle gençler ilgi göstermeye başladı. Köstekli saatleri eski insanlar genelde kullanıyordu. Eskiden en önemli aksesuardı. Bu köstekli saatlerin şimdilerde ilgi görmesi bizi mutlu ediyor” dedi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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06 Kas 2023 - 12:00 Elaziğ- Bölge

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