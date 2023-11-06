Komşu’da facia gibi kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Sivas’ın Kangal ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası gçrüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Malatya Karayolu Kangal ilçesi girişi yakınlarında meydana geldi. E.G. idaresindeki 58 TV 357 plakalı otomobil ile Ç.D. idaresindeki 34 RY 8935 plakalı otomobilin sürücülerinin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada yolcu Ali Gülseven hayatını kaybederken araç sürücüleri ile İ.G. ve S.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki aracında kafa kafaya çarpıştığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.