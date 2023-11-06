Dikkat! Kahramanmaraş'ta 1, Kayseri'de 11 ilçe etkilenecek

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Afşin İlçesine bağlı Deveboynu Mahallesi’ne, elektrik enerjisi verilemeyecektir.”

KCETAŞ ise Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

KCETAŞ tarafından Kayseri’ de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri‘nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Aşağıbeyçayırı, Yukarıbeyçayırı, Gölcük mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Tözgün Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Yenidoğan, Ziyagökalp mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Gülveren mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Bünyan / Sarıoğlan İlçesine bağlı Büyüktuzhisar, Karahıdır, Palas, Ilıca mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akkışla İlçesine bağlı Gömürgen Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Köşk, Erenköy mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında İncesu İlçesine bağlı Süksün Zafer Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yahyalı İlçesine bağlı 75.Yıl, İsmet mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Gömeç Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.30 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Başakpınar Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilhisar İlçesine bağlı Kovalı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Bünyan İlçesine bağlı Karatay Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Güneyaşağı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında İncesu İlçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Kızık, Güneşli, Gömeç mahallelerine,

Yarın 12.00 ila 18.00 saatleri arasında Yahyalı İlçesine bağlı Mustafabeyli, Fetullah, Yenice mahallelerine,

Yarın 12.00 ila 15.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Oruçoğlu, Büyükgürleğen mahallelerine,

Yarın 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Gültepe Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Akkışla İlçesine bağlı Gümüşsu Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Güneyaşağı, Gazi mahallelerine,

Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Başakpınar Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Mithatpaşa, Yenidoğan, Gömeç Barsama, Ziyagökalp mahallelerine, enerjisi verilemeyecektir.