“Hedeflerimizin üzerine çıktık”

Yeşilyurt Belediyesi Gündüzbey Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıya, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve gençler katıldı.

2024 yılında yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Partinin oy oranını yükseltmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyleyen AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, “2019 yılındaki seçimlerde 45 proje ile yola çıkıp Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıldönümünde 100 yatırımın altına imza atan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. 2019 yılındaki seçimlerde Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’ı yüzde 64’lük oy oranıyla seçmiştik, bu oranı inşallah el birliğiyle yükselteceğiz” şeklinde konuştu.

“DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ”

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ise Yeşilyurt’ta 2019 yılı ile 2023 yılları arasında tamamlanan 100 yatırımdan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirerek, “Yeşilyurt’ta hayata geçen yatırımlarıyla elimizi güçlendiren Belediye Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyoruz. İlçemizin dört bir tarafında belediye hizmetlerini görüyoruz, inşallah bu hizmetler devam edecektir.6 Şubat depremlerinden dolayı birçok hizmet yara aldı ancak el birliğiyle tüm yaralarımızı birlikte saracağız. Gençlerimizin sahadaki çalışmaları, mücadelesi ve koşturmasıyla daha da güçleneceğiz” ifadelerine yer verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kollarının çalışmalarından her zaman gurur duyduklarını söyledi.

“AK PARTİ MİLLETİN PARTİSİDİR”

Gençlerle el ele vererek belirledikleri hedeflere doğru emin adımlarla yürüdüklerine vurgu yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “3 Kasım 2023 yılı itibariyle AK Partimizin iktidara gelişinin 21’nci yılını kutluyoruz. Partimizin Kurucusu, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki 21 yılda devasa eserler milletimizin hizmetine sunuldu. Aynı zamanda 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıldönümünü kutladık. AK Partimiz 21 yılda ki eserleriyle, Cumhuriyet tarihinin en fazla yatırımlarını hayata geçiren parti olarak köklü tarihimize damga vurmuştur. AK Parti milletin partisidir. Şehrimizin ve ilçemizin hangi alanda bir hizmete ihtiyacı varsa onu yerine getirmek içinde geri kalan dönemde başarılı ve güzel yatırımlarda bulunduk, inşallah bu hizmetlerin devamı gelecektir” diye konuştu.

“SİSTEMLİ VE PLANLI BİR SEVİYEYE ULAŞTIRDIK”

Gençlik yatırımlarında belirlenen hedeflerin üzerine çıktıklarını hatırlatan Başkan Çınar, “2019 yılındaki seçimlerde şehrimize ve ilçemize değer katacak olan 45 proje vaadinde bulunmuştuk, biz o dönem kendimize hedef belirledik; çünkü hedefsiz insan olmaz, hedefsiz toplumların ve milletlerin geleceği de olmaz. Biz yola çıkarken ekibimizle gelecekle ilgili hedeflerimizi belirledik ve kararlı, azimli ve gayretli bir çalışma neticesinde tüm sözlerimizi yerine getirdik. Bugün itibariyle aslında 105 yatırıma ulaştık ancak Cumhuriyetimizin 100’üncü Kuruluş Yıldönümüne atıfta bulunmak amacıyla ‘100’üncü Yıla Yakışan 100 Yatırım’ sloganı belirleyerek milletimize hizmet yolunda dur durak bilmeden çalışıyoruz. Gençlik yatırımlarında ise çok iyi bir duruma geldik. Gençlerimizin fiziksel, zihinsel ve ruhen en iyi şekilde gelişmeleri, geleceğe en güzel şekilde hazırlanmaları için geride kalan dönemde birbirinden özel eserleri gençlerimizin hizmetine sunduk. ‘Gençlerin ve Gençliğin Belediyesi’ sloganı altında bugüne kadar yaptığımız yatırımlarımızı ise Cumhurbaşkanımızdan aldığımız başarı ödülüyle taçlandırmıştık. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif mekânlarımızın sayısını hızla artırdık, 25 noktada 30 ayrı spor tesisini bu dönemde hizmete sunduk. Gençlerimizin de bu bilinçle hareket edeceğine bizler yürekten inanıyoruz” söyleminde bulundu.

Kaynak: BÜLTEN