Depremden onlar da etkilendi

Asrın felaketinde binlerce bina yıkıldı, binlerce bina da hasar aldı. Malatya Müftüsü Şahin Yıldırım ise, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kentteki 968 camiden 420'sinin hasar aldığını, 25'inin ise yıkıldığını bildirmişti. Hasar alan camilerden biri de Aslanbey Cami oldu. İşte Aslanbey Cami’nin son hali…

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Aslanbey Mahallesi Halep Caddesi üzerinde bulunan Aslanbey Cami 1942 yılında inşa edildi. 81 yıllık bir tarihe sahip olan Aslanbey Cami, 6 Şubat depremlerinde ayakta kalmayı başardı ancak hasar aldı. Cami’de herhangi bir bakım ya da onarım yapılmadığı için şu anda hizmete açık değil.

Camiler tarih boyunca Müslümanlar için çok önemli bir yere sahip oldu. Merkezde bulunan Yeni Cami, Söğütlü Camii, Kığılı Camii, Saray Cami, Şire Pazarı Camii, Aslan Tepe Camii, Hamidiye Camii, birbirine yakın olan bu camiler ya yıkıldı ya ağır hasar aldı veya orta hasarlı oldular.

,