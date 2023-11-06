Güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde rekor tazelemişti. Cuma günü gram altın bin 830 lira seviyesine çıkmıştı. Peki, altın yeni haftada nasıl bir seyir izleyecek?

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler hem yatırımcısı hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın bin 954 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın yeni haftada nasıl bir seyir izleyecek?

ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

ALTIN CİNSİ ALIŞ SATIŞ

Beşibirlik 58.940,00 62.260,00

Cumhuriyet Eski 2,5 29.470,00 30.940,00

Cumhuriyet Yeni 2,5 29.470,00 31.130,00

Ata Lira Eski 12.118,00 12.747,00

Ata Lira Yeni 12.118,00 12.932,00

Yarım Eski 5.894,00 6.188,00

Yarım Yeni 5.894,00 6.226,00

Çeyrek Eski 2.947,00 3.094,00

Çeyrek Yeni 2.947,00 3.113,00

22 Ayar Bilezik 1.678,50 1.787,90

Kaynak: Haber Merkezi