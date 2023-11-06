Güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde rekor tazelemişti. Cuma günü gram altın bin 830 lira seviyesine çıkmıştı. Peki, altın yeni haftada nasıl bir seyir izleyecek?
Altın fiyatlarında yaşanan değişimler hem yatırımcısı hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın bin 954 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın yeni haftada nasıl bir seyir izleyecek?
ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
ALTIN CİNSİ ALIŞ SATIŞ
Beşibirlik 58.940,00 62.260,00
Cumhuriyet Eski 2,5 29.470,00 30.940,00
Cumhuriyet Yeni 2,5 29.470,00 31.130,00
Ata Lira Eski 12.118,00 12.747,00
Ata Lira Yeni 12.118,00 12.932,00
Yarım Eski 5.894,00 6.188,00
Yarım Yeni 5.894,00 6.226,00
Çeyrek Eski 2.947,00 3.094,00
Çeyrek Yeni 2.947,00 3.113,00
22 Ayar Bilezik 1.678,50 1.787,90
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.