06 Kas 2023 - 11:08- Ekonomi

Güncel altın fiyatları

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Altın fiyatları haftanın son işlem gününde rekor tazelemişti. Cuma günü gram altın bin 830 lira seviyesine çıkmıştı. Peki, altın yeni haftada nasıl bir seyir izleyecek?
Güncel altın fiyatları mask
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Altın fiyatları haftanın son işlem gününde rekor tazelemişti. Cuma günü gram altın bin 830 lira seviyesine çıkmıştı. Peki, altın yeni haftada nasıl bir seyir izleyecek?

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler hem yatırımcısı hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın bin 954 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın yeni haftada nasıl bir seyir izleyecek?

ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

 ALTIN CİNSİ                                 ALIŞ                     SATIŞ

  Beşibirlik                                              58.940,00                       62.260,00

  Cumhuriyet Eski 2,5                            29.470,00                       30.940,00

  Cumhuriyet Yeni 2,5                            29.470,00                       31.130,00

   Ata Lira Eski                                       12.118,00                       12.747,00

  Ata Lira Yeni                                        12.118,00                       12.932,00

  Yarım Eski                                            5.894,00                         6.188,00

  Yarım Yeni                                            5.894,00                         6.226,00

  Çeyrek Eski                                          2.947,00                         3.094,00

  Çeyrek Yeni                                         2.947,00                          3.113,00

  22 Ayar Bilezik                                     1.678,50                         1.787,90

 

Kaynak: Haber Merkezi

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06 Kas 2023 - 11:08 Malatya- Ekonomi

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