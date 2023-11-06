30 Kasım’da sona erecek! Deprem bölgesi için yeni bir şok olacak

Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Serdar Böke yaptığı yazılı basın açıklamasında,

“Mücbir sebep halinin uzatılması için çaba sarf ederken, Malatya ile ilgili oluşturulan algılardan dolayı, diğer iller için uzatılma gündemde olmasına rağmen Malatya için olumsuz görüş beyan edildiğine şahit oluyoruz”

dedi.

“ÇÖZÜM BEKLEYEN BİRÇOK SORUNUMUZ BULUNMAKTA”

Depremlerden etkilenen Malatya’da 325 meslek mensubunun yaklaşık 280’inin bürosu yıkıldı ya da ağır hasar alırken Malatya’nın maddi kayıplarının tahmin edilenden çok daha fazla olduğu görüldü. Bu fiziki şartlarda vergi beyan ve bildirimleri ile SGK, İş-Kur gibi kurumlara yapılacak başvurularda güçlükler yaşandığını dile getiren SMMMO Başkanı Serdar Böke,

“Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından deprem bölgesi için 6 Şubat 2023 - 30 Kasım 2023 tarihleri arasındaki dönemin mücbir sebep hali olarak ilan edilmesi olumlu bir uygulama olsa da, asrın felaketi olarak tanımladığımız deprem için on ay gibi bir süre mücbir sebep hali olarak nasıl çözüm olabilir ki? Aradan geçen dokuz aylık sürede depremin oluşturduğu yaraların sarılması için göstermiş olduğumuz tüm çabalarımıza rağmen çözüm bekleyen birçok sorunumuz bulunmaktadır”

açıklamalarında bulundu.

“MADDİ KAYIPLAR TAHMİN EDİLENDEN ÇOK FAZLA”

SMMMO’ya kayıtlı 325 meslek mensubunun yaklaşık 280’inin bürosunun ya yıkıldığını ya da ağır hasar aldığını belirten Böke,

“Şehirde yıkım devam ediyor. Şahit olduğumuz manzara bize Malatya’nın maddi kayıplarının tahmin edilenden çok fazla olduğunu gösteriyor. Depremden en çok etkilenen Malatya’da, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamıza kayıtlı büro ve bağımlı olarak faaliyette bulunan 325 meslek mensubunun yaklaşık 280’inin bürosu yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. Malatya il ve ilçelerde bulunan vergi mükelleflerinin ve bu mükelleflerin mali iş ve işlemlerini yürüten muhasebe meslek mensuplarının fiziki çalışma koşullarında ve genel ekonomik koşullarda sıkıntıları halen devam etmektedir. Bu fiziki şartlarda vergi beyan ve bildirimleri ile SGK, İş-Kur gibi kurumlara yapılacak bildirimlerin verilmesinde güçlükler yaşanacağı meslek mensupları tarafından odamıza iletilmekte ve yönetim kurulunca yapılan çalışmalarda bu fiili durumun varlığı tespit edilmiştir”

ifadelerine yer verdi.

“MÜCBİR SEBEP UZATILMAZSA TİCARİ HAYAT CANLANMAZ”

Malatya’nın yeniden eski günlerine dönmesi harekete geçilmesi gerektiğine vurgu yapan Böke,

“Bizler mücbir sebep halinin uzatılması için çaba sarf ederken Malatya ile ilgili oluşturulan algılardan dolayı Ankara’dan mücbir sebep halinin uzatılması yönünde diğer iller için uzatılma gündemde olmasına rağmen, Malatya için uzatılmaması yönünde olumsuz görüş beyan edildiğine şahit oluyoruz. 30 Kasım 2023 tarihinde mücbir sebep halinin sona erecek olması deprem bölgesi için yeni bir şok olacaktır. Çünkü dokuz aydır yıkılan iş yerleri yerine konteynerde faaliyetine devam etmek zorunda kalan bazı günler siftah bile edemeyen esnaf, tüccar birikmiş vergi ve sigorta borçları ile karşı karşıya kalacaktır. Depremin oluşturduğu bu olumsuz şartlar içinde ticari yaşam mücadelesi veren iş dünyası için mücbir sebep uzatılmazsa ticari hayat canlanmaz, durur”

açıklamalarını yaptı.

“EN AZ BİR YIL DAHA UZATILMASI ZORUNLULUK”

Van depreminde Maliye Bakanlığınca mükellefler için mücbir sebep halini beş yılı aşkın bir süre olarak ilan ettiğine vurgu yapan Böke,

“Van il merkezli meydana gelen deprem nedeniyle Maliye Bakanlığınca mükellefler için mücbir sebep hali 31/05/2017 tarihine kadar beş yılı aşkın bir süre olarak ilan edilmişti. Malatya da depremin yol açtığı tahribat ile enkaz kaldırma, şehrin yeniden inşasının en az beş yıl süreceği öngörüsü dikkate alındığında 30 Kasım tarihinde sona erecek olan mücbir sebep hali süresinin en az bir yıl daha uzatılması zorunluluk haline gelmiştir. Bu süre dâhilinde inşaat yatırımlarında, tarım alanında, ticaret ve sanayi yatırımlarında, her türlü ekonomik kalkınmaya yönelik yatırım ortamı için, istihdam, vergi, sosyal güvenlik ile imar ve kentsel dönüşüm mevzuatı yönünden teşvik ve destekler sağlanmalıdır”

dedi.

Mücbir sebep halinin en az bir yıl süreyle uzatılmasını zorunluluk olarak gören Böke, mücbir sebep halinin uzatılmasını Cumhurbaşkanından, Hazine ve Maliye Bakanlığından talep etti.