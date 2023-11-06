6 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 6 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 6 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
6 Kasım Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
YILDIRIM ECZANESİ - MERKEZ
İNÖNÜ CADDESİ, EVKUR KARŞISI, DÖRTYOL KIZ MESLEK LİSESİ YANI
24 SAAT AÇIK!
ANADOLU ECZANESİ – MERKEZ
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ARKASI, SITMAPINARI SAĞLIK OCAĞI GİRİŞİ
24 SAAT AÇIK!
SERKAN ECZANESİ - MERKEZ
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ALTI, TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI, İSTASYON CADDESİ
24 SAAT AÇIK!
SEVİNÇ ECZANESİ - MERKEZ
KARAKAVAK MAHALLESİ, ESKİ FEN LİSESİ YANI, SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK!
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.