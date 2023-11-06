Malatyalılar dikkat! 65 mahalle etkilenecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 05.00-10.00 saatleri arasında Yeşilyurt İlçesine bağlı Şeyh Bayram, Zaviye, Samanlı, Abdulgaffar, Aşağı Bağlar, Çilesiz, Turgut Özal, Özalper mahallelerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Darende İlçesine bağlı Ayvalı, Kaynarca, Akbaba, Aşağıselimli, Hacolar, Temüklü mahallelerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Hekimhan İlçesine bağlı Karşıyaka, Bahçelievler mahallelerine,
Bugün 09.00-16.00 saatleri arasında Arguvan İlçesine bağlı Eymir Mahallesi’ne,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi İlçesine bağlı Kuluşağı, Ağılyazı, Karatepe, Karakaşçiftliğiköyü, Şişman, Kapıkaya, Kadıçayırı mahallelerine,
Bugün 09.00-11.00 saatleri arasında Yeşilyurt İlçesine bağlı Kendirli, Tepeköy, Dilek mahallelerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi İlçesine bağlı Şişman Mahallesi’ne,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ İlçesine bağlı Kömekavak, Altunlu, Sahilköy mahallelerine,
Bugün 10.00-13.00 saatleri arasında Battalgazi İlçesine bağlı Pelitli, Söğütlü, Tanışık, Gülümuşağı, Uluköy mahallelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi İlçesine bağlı Şehitfevzi, Hidayet, Taştepe, Melekbaba, İskender, Kaynarca, Beylerbaşı, Çarmuzu, Cirikpınar, İlyas, Salköprü, Paşaköşkü mahallelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Darende İlçesine bağlı Şuğul, Yenice, Aşağıulupınar, Çaybaşı, Balaban mahallelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hekimhan İlçesine bağlı Güzelyurt, Bahçelievler mahallelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yazıhan İlçesine bağlı Çivril, Ilıcak, Buzluk mahallelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt İlçesine bağlı Dilek, Mahmutlu, Yakınca, Sütlüce mahallelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ İlçesine bağlı Kömekavak, Altunlu, Sahilköy mahallelerine, elektrik enerjisi verilemeyecektir.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.