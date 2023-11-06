Haftanın ilk gününde havalar nasıl olacak?

Meteoroloji 13. Bölge Genel Müdürlüğüne göre, genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgârların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Malatya merkez ve ilçelerde hava durumu şu şekilde olacak:
Merkez parçalı ve az bulutlu 21 derece
Akçadağ parçalı ve az bulutlu 22 derece
Arapgir parçalı ve az bulutlu 20 derece
Arguvan parçalı ve az bulutlu 20 derece
Battalgazi parçalı ve az bulutlu 22 derece
Darende parçalı ve az bulutlu 23 derece
Doğanşehir parçalı ve az bulutlu 22 derece
Doğanyol parçalı ve az bulutlu 23 derece
Hekimhan parçalı ve az bulutlu 21 derece
Kale parçalı ve az bulutlu 21 derece
Kuluncak parçalı ve az bulutlu 22 derece
Pütürge parçalı ve az bulutlu 22 derece
Yazıhan parçalı ve az bulutlu 21 derece
Yeşilyurt parçalı ve az bulutlu 21 derece
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.