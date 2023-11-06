06 Kas 2023 - 10:10- Gündem

Haftanın ilk gününde havalar nasıl olacak?

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporuna göre, Malatya’da havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
hava mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji 13. Bölge Genel Müdürlüğüne göre, genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgârların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Malatya merkez ve ilçelerde hava durumu şu şekilde olacak:

Merkez parçalı ve az bulutlu 21 derece

Akçadağ parçalı ve az bulutlu 22 derece

Arapgir parçalı ve az bulutlu 20 derece

Arguvan parçalı ve az bulutlu 20 derece

Battalgazi parçalı ve az bulutlu 22 derece

Darende parçalı ve az bulutlu 23 derece

Doğanşehir parçalı ve az bulutlu 22 derece

Doğanyol parçalı ve az bulutlu 23 derece

Hekimhan parçalı ve az bulutlu 21 derece

Kale parçalı ve az bulutlu 21 derece

Kuluncak parçalı ve az bulutlu 22 derece

Pütürge parçalı ve az bulutlu 22 derece

Yazıhan parçalı ve az bulutlu 21 derece

Yeşilyurt parçalı ve az bulutlu 21 derece

# meteoroloji, hava durumu, malatya hava durumu, battalgazi hava durumu, yeşilyurt hava durumu

06 Kas 2023 - 10:10 Malatya- Gündem

Muhabir  Salim Öz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL