Haftanın ilk gününde havalar nasıl olacak?

Meteoroloji 13. Bölge Genel Müdürlüğüne göre, genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgârların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Malatya merkez ve ilçelerde hava durumu şu şekilde olacak:

Merkez parçalı ve az bulutlu 21 derece

Akçadağ parçalı ve az bulutlu 22 derece

Arapgir parçalı ve az bulutlu 20 derece

Arguvan parçalı ve az bulutlu 20 derece

Battalgazi parçalı ve az bulutlu 22 derece

Darende parçalı ve az bulutlu 23 derece

Doğanşehir parçalı ve az bulutlu 22 derece

Doğanyol parçalı ve az bulutlu 23 derece

Hekimhan parçalı ve az bulutlu 21 derece

Kale parçalı ve az bulutlu 21 derece

Kuluncak parçalı ve az bulutlu 22 derece

Pütürge parçalı ve az bulutlu 22 derece

Yazıhan parçalı ve az bulutlu 21 derece

Yeşilyurt parçalı ve az bulutlu 21 derece