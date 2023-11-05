Açığa alınmalar, ‘gizlilik’ kararı, suç duyuruları Yeşilyurt Belediyesinde yolsuzluk

Konuya ilişkin yapılan kamuoyu duyurusunda,
“Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin daha sağlam ve güvenli olması için Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın talimatlarıyla her bir aşamada denetim yapılmaktadır. Bu denetimler sırasında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde şüpheli bir işlem tespit edilmiştir”
denildi.
Bu kapsamda bazı gelişmelerin yaşandığı ifade edilirken söz konusu açıklamanın devamında şunlar aktarıldı:
“Konunun Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'a iletilmesine müteakip, bekletilmeksizin 'Gerekli soruşturmayı yapmak üzere' müfettiş tayin edilmiştir.
Müfettiş tarafından yapılan ilk incelemede; 'Soruşturmanın salahiyeti açısından' 4 personel, Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ın talimatlarıyla açığa alınmıştır.
Cumhuriyet Başsavcılığına ivedilikle suç duyurusunda bulunulmuş ve konu ile ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Savcılık tarafından konu ile ilgili ‘Gizlilik’ kararı verilmiş olup, olayın adli ve idari açıdan soruşturması devam etmektedir.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.