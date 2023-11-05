05 Kas 2023 - 22:11- Gündem

Açığa alınmalar, ‘gizlilik’ kararı, suç duyuruları Yeşilyurt Belediyesinde yolsuzluk

Yeşilyurt Belediyesi, kendi bünyesinde yaptığı denetimlerde Belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde şüpheli bir işlem tespit edildiğini duyurdu. Konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapılırken savcılığın ‘gizlilik’ kararı verdiği de bildirildi. İşte tüm detaylar…