05 Kas 2023 - 22:11- Gündem G: 05 Kas 2023 - 22:25

Açığa alınmalar, ‘gizlilik’ kararı, suç duyuruları Yeşilyurt Belediyesinde yolsuzluk

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Yeşilyurt Belediyesi, kendi bünyesinde yaptığı denetimlerde Belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde şüpheli bir işlem tespit edildiğini duyurdu. Konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapılırken savcılığın ‘gizlilik’ kararı verdiği de bildirildi. İşte tüm detaylar…
Açığa alınmalar, ‘gizlilik’ kararı, suç duyuruları Yeşilyurt Belediyesinde yolsuzluk mask
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Konuya ilişkin yapılan kamuoyu duyurusunda,

“Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin daha sağlam ve güvenli olması için Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın talimatlarıyla her bir aşamada denetim yapılmaktadır. Bu denetimler sırasında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde şüpheli bir işlem tespit edilmiştir”

denildi.

Bu kapsamda bazı gelişmelerin yaşandığı ifade edilirken söz konusu açıklamanın devamında şunlar aktarıldı:

“Konunun Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'a iletilmesine müteakip, bekletilmeksizin 'Gerekli soruşturmayı yapmak üzere' müfettiş tayin edilmiştir.
Müfettiş tarafından yapılan ilk incelemede; 'Soruşturmanın salahiyeti açısından' 4 personel, Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ın talimatlarıyla açığa alınmıştır.
Cumhuriyet Başsavcılığına ivedilikle suç duyurusunda bulunulmuş ve konu ile ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Savcılık tarafından konu ile ilgili ‘Gizlilik’ kararı verilmiş olup, olayın adli ve idari açıdan soruşturması devam etmektedir.” 
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05 Kas 2023 - 22:11 Malatya- Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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