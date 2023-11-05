CHP’de kaç isim genel başkanlık yaptı? En uzun görev yapan isim Malatyalı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı’nda iki adaylı genel başkan seçimi önce ikinci tura kaldı. Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yarıştı. Delegelerden 682’sinin oyunu Özel, 664’ünü Kılıçdaroğlu aldı. Delege oylarında 684 olan salt çoğunluğun alınmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

13 YILDIR YÜRÜTTÜĞÜ GENEL BAŞKANLIĞA VEDA ETTİ

Özgür Özel ikinci tura, hem moral hem de sayısal destekle girdi ve Kılıçdaroğlu, 13 yıldır yürüttüğü genel başkanlığa veda etti. Özgür Özel ikinci turda oylarını 130 artırarak 812 oyla CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu’nun oyları ise 536’ya geriledi.

HANGİ BAŞKAN KAÇ GÜN GÖREV YAPTI?

Peki, bugüne kadarki Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanları kimlerdi? İşte cevabı:

1923-1938 yılları arasında Mustafa Kemal Atatürk 15 yıl, 62 gün bu görevi yürüttü.

1938 yılının Kasım-Aralık ayları arasında Celal Bayar, 46 gün bu görevi yürüttü.

1938-1972 yılları arasında İsmet İnönü, 33 yıl 134 gün bu görevi yürüttü.

1972-1980 yılları arasında Bülent Ecevit, 8 yıl 169 gün bu görevi yürüttü.

1992-1995 yılları arasında Deniz Baykal, 2 yıl 162 gün bu görevi yürüttü.

1995 yılının Şubat ve Eylül ayları arasında Hikmet Çetin, 205 gün bu görevi yürüttü.

1995-1999 yılları arasında Deniz Baykal, 3 yıl 223 gün bu görevi yürüttü.

1999-2000 arasında Altan Öymen, 1 yıl 130 gün bu görevi yürüttü.

2000-2010 yılları arasında yeniden Deniz Baykal, 9 yıl 222 gün bu görevi yürüttü.

2010-2023 yılları arasında Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıl 167 gün bu görevi yürüttü.

2023- Özgür Özel 5 Kasım itibariyle göreve başladı.

EN UZUN GÖREV YAPAN İSİM İNÖNÜ

Bu bağlamda CHP’de en uzun görev yapan isim 33 yıl 134 gün ile İsmet İnönü oldu. İnönü 24 Eylül 1884 yılında İzmir’de doğdu. Babası Hacı Reşit Malatyalı, annesi Cevriye, bugün Bulgaristan sınırları içinde olan, Deliormanlı’ydı. İsmet İnönü’nün Malatyalı olduğu her platformda dile getiriliyor.