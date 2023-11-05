Şehidin var Türkiye!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,
“Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz”
denildi.
NİĞDE’YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in Niğde'de yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Acı haber, yetkililer tarafından şehidin Niğde'nin Yıldıztepe kasabasında yaşayan ailesine verildi. Şehit Özbek, yarın Yıldıztepe kasabası Merkez Cami’de öğle namazını müteakip düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.