05 Kas 2023 - 20:28- Spor

Malatya’da U18 Gençler Futbol Ligi karşılaşmaları sürüyor

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Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından organize edilen ve Malatya amatör futbolunun emektarı Adil Türk'ün adının verildiği U-18 Ligi, oynanan 7. hafta karşılaşmaları kıran kırana geçti.
Malatya’da U18 Gençler Futbol Ligi karşılaşmaları sürüyor mask
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Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından organize edilen ve Malatya amatör futbolunun emektarı Adil Türk'ün adının verildiği U-18 Ligi, oynanan 7. hafta karşılaşmaları kıran kırana geçti.

Haftanın maçında grubun iddialı takımlarından Yeşilyurt Belediyespor ile Battalgazi Belediyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı birçok taraftar takip etti. Baştan sona zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşma Battalgazi'nin 4-3 galibiyetiyle son buldu.

Diğer bir karşılaşmada ise yine Orduzuspor’la Kale Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma da çok zevkli ve çekişmeli geçen müsabakayı kale Gençlerbirliği 2-1 kazandı. Bu hafta oynanan karşılaşmalarda takımların aileleri büyük bir ilgi gösterdi.

ALINAN TOPLU SONUÇLAR

TELEKOM SPOR 2
M.FENER SPOR 3

B.GAZİ BLD. SPOR 4 M.YEŞİLYURT BLD. 3

DEMİR SPOR 0
H.HAN GİRMANA 3

ORDUZU SPOR 1
KALE G.BİRLİĞİ SP 2

A Grubunda
Malatya Şehir 18, M.Fener 18 puanda
B Grubunda Yeşilyurt Belediyespor 15 B.Gazispor 15 puanda

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05 Kas 2023 - 20:28 Malatya- Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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