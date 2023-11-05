Yağlıcı: “Konutlar adaletli dağıtılmalı”

İYİ Parti Battalgazi İlçe Başkanı A. Erhan Yağlıcı, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde hak sahibi olan vatandaşların TOKİ konutlarından eşit ve adaletli yararlanması gerektiğini belirtti.
İYİ Parti Battalgazi İlçe Başkanı A. Erhan Yağlıcı,
“6 Şubat’ta 2 büyük asrın felaketi depremleri maalesef Malatya olarak bizler de yaşadık. Şu an Malatya’da yaklaşık 73 adet konteyner kentte Malatyalılar barınma sorununu az da olsa gidermenin çaresiyle yaşıyorlar. Büyük yıkım olan Malatya’mızda 8 ay geçmesine rağmen halen ağır hasarlı binaların yarıdan fazlası yıkılmayı bekliyor. En büyük sorun barınma ve belirsizlik. TOKİ tarafından yapılan deprem konutları hak sahiplerinin bir kısmına verildiği gibi bitme aşamasında olanlar ise bu aralar verilecek diye biliyoruz. Lakin dağıtılan ve dağıtılacak olan konutların hakkaniyetli olarak gerçek hak sahiplerine verilmesi en büyük isteğimiz. Depremin verdiği hasarın yanında bir de torpille ağır hasar almasını istemiyoruz. Önümüz kış, barınma sorunu halen büyük bir sorun. Bunun yanında TOKİ’nin yaptığı konutlarda hak ne ise kimin ise hakkaniyetli davranılıp ihtiyaç sahibine verilmeli. Torpil olmamalı. Bunu düşünmek bile istemiyoruz ama böyle bir iddia doğru ise bunun da karşısında olduğumuzu belirtiyoruz”
ifadelerine yer verdi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.