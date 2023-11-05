Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Tamriz Yıldız’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, İnderesi Caddesi, No: 5, Battalgazi.
48 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Durmuş Kaplan’ın taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi Bahtlı Sokak, Battalgazi.
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İnsaf Doğru’nun taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Paşaköşkü Caddesi, Ataköy Derneği, Battalgazi.
68 yaşında vefat eden ve Çömlekoba Mahallesi Mezarlığına defnedilen Sabri Yaman’ın taziye adresi: Çömlekoba Mahallesi, Doğanşehir.
87 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Mezarlığına defnedilen Ayşe Başer’in taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt.
89 yaşında vefat eden ve Malatya Mezarlığına defnedilen Arif Derin’in taziye adresi: Şişman Mahallesi, Battalgazi”
“69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Tamriz Yıldız’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, İnderesi Caddesi, No: 5, Battalgazi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.