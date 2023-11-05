05 Kas 2023 - 18:42- Yaşam

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Tamriz Yıldız’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, İnderesi Caddesi, No: 5, Battalgazi.
48 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Durmuş Kaplan’ın taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi Bahtlı Sokak, Battalgazi.
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İnsaf Doğru’nun taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Paşaköşkü Caddesi, Ataköy Derneği, Battalgazi.
68 yaşında vefat eden ve Çömlekoba Mahallesi Mezarlığına defnedilen Sabri Yaman’ın taziye adresi: Çömlekoba Mahallesi, Doğanşehir.
87 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Mezarlığına defnedilen Ayşe Başer’in taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt.
89 yaşında vefat eden ve Malatya Mezarlığına defnedilen Arif Derin’in taziye adresi: Şişman Mahallesi, Battalgazi”
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05 Kas 2023 - 18:42 Malatya- Yaşam

Muhabir  Salim Öz

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