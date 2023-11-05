Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Tamriz Yıldız’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, İnderesi Caddesi, No: 5, Battalgazi.

48 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Durmuş Kaplan’ın taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi Bahtlı Sokak, Battalgazi.

88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İnsaf Doğru’nun taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Paşaköşkü Caddesi, Ataköy Derneği, Battalgazi.

68 yaşında vefat eden ve Çömlekoba Mahallesi Mezarlığına defnedilen Sabri Yaman’ın taziye adresi: Çömlekoba Mahallesi, Doğanşehir.

87 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Mezarlığına defnedilen Ayşe Başer’in taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt.

89 yaşında vefat eden ve Malatya Mezarlığına defnedilen Arif Derin’in taziye adresi: Şişman Mahallesi, Battalgazi”