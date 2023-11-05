Naci Görür ne demek istedi? Malatya’da nereyi örnek gösterdi?

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem dirençli kentler konusunda yeniden uyarıda bulundu. Prof. Dr. Görür,
“Arkadaşlar, zaman zaman dertleşiyoruz. Çoğu kimse doğal olarak kendi ile kendi ili ile ilgili sorunları dile getiriyor. Bu yolla sorunlarımızı ülke çapında çözemeyiz ama deprem dirençli yerleşim alanları projesi ile çözebiliriz. Bu proje ile ilgili her şeyi biliyoruz, neyi nasıl yapacağımızı biliyoruz. Particilik yapmadan, partiler üstü bir yaklaşımla yerel ve merkezi idare yöneticilerinden, partilerden kentlerinizi deprem dirençli hale getirmelerini talep edin. Ancak bu yolla sizden oy alabileceklerini hissettirin. Genel seçimlerde bu şansı kaçırdınız bari bu yerel seçimleri kaçırmayınız. Depremde evimiz başımıza çökmesin, deprem dirençli kentler istiyoruz deyiniz. Bunu talep etmek çok mu zor?”
ifadelerine yer verdi.
PERU VE ŞİLİ ÖRNEĞİ
Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt ise, bu konuda,
“Deprem dirençli kentlerin yanı sıra doğal afetlere karşı eğitim okulları inşa etmeliyiz, çünkü bu iki proje gelecek nesillerimizi daima bu topraklarda yaşatacaktır. Yapılarımız 5,1'lik bir depremde dahi yıkılıyorsa oturup bir düşünmemiz lazım. Peru ve Şili’de hemen hemen her gün bir ya da iki adet 5,0 ve üzeri deprem oluyor ve bir tane yapıdan değil tuğla kiremit parçası dahi düşmüyor. Yapılarımız hiç sağlam değil maalesef ki”
sözlerini kullandı.
“TEMEL DEĞİL, HAVUZ GİBİ”
Öte yandan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür,
“Arkadaşlar, Malatya’da bir yapı için temel açılmış. Temel değil, havuz gibi gözüküyor. Arkadaşlar temel önemlidir. Zemin ile yapının ara kesitidir. Zemin yapı etkileşimi temelde gerçekleşir. Zemine uygun temel yapmazsanız, o bina depremde zor ayakta durur. Temelde suyun çok iyi drene edilmesi, zemin ve temelin izolasyonu ve zeminin ıslahı şarttır. Sadece kazı yapıp temel atmak olmaz. Temel ve çevresindeki su temel, yapı ve zemin hareketlerine ve deformasyonlara neden olur. Zemine ve yapıya göre temel çeşidi de önemlidir. Zemin titreşim periyodu ile yapı titreşim periyoduna da dikkat etmek gerekir. Özellikle çok katlı binalarda bu hususlara dikkat edilmelidir”
diye konuştu.
Görür’ün bu yorumu Malatya’daki çarşı temelinden su çıkmasıyla ilgili olduğu belirtildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.