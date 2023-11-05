05 Kas 2023 - 17:24- Gündem

Naci Görür ne demek istedi? Malatya’da nereyi örnek gösterdi?

Yaklaşan seçimlerden önce halka bir çağrıda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem dirençli kentler konusunda yeniden uyarıda bulunarak, “Yöneticilerinden, partilerden kentlerinizi deprem dirençli hale getirmelerini talep edin” dedi. Görür’ün Malatya’da atılan bir temelle ilgili söylediği sözler ise dikkat çekti.