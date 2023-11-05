Malatyaspor rakibine gol olup yağdı

Malatyaspor Malatya'da Ovacık Belediyesi Munzur Spor ile karşı karşıya gelirken, bir diğer temsilcimiz Hekimhan Belediyespor ise Yozgat Belediyesi Bozok Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi.

Malatyaspor kendi sahasında ağırladığı Ovacık Belediyesi Munzur Spor'a adeta gol olup yağdı. Karşılaşmayı Malatyaspor 9-0 gibi bir skorla yendi.

Yeşiltepe Stadı’nda karşılaşmayı Erzincan bölgesi hakemlerinden Nurhak İbili yönetti. İlk yarısı 5-0 biten karşılaşmada 90 dakika sonunda 9 gol kaydedildi. Meşin yuvarlak Malatyaspor kalesini gole kapatarak rakip fileleri 9 kez havalandırdı. İlk dakikalardan itibaren baskılı oyununu sürdüren Malatyaspor baskılı oyunu sonucunda sahadan galip gelmesini bildi.

HEKİMHAN BELEDİYESPOR 5-0 MAĞLUP AYRILDI

Hekimhan Belediyespor ise Yozgat temsilcisi Yozgat Beleditesi Bozok Spor'a konuk oldu ve karşılaşmadan 5-0 mağlup ayrıldı. Lig’de bir türlü istediğini alamayan Hekimhan Belediyespor üst üste aldığı mağlubiyetler ile ligin sonuna demir atmış durumda. Yozgat'ta çıkış arayan temsilcimiz bu karşılaşmadan da mağlup ayrılarak ligde kalma adına şansını iyice zora soktu.