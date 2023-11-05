Arguvanspor'da mücadele beraberlikle bitti

TFF 3. Lig 1. grupta mücadele eden Malatya Arguvan Spor Kulübü, bugün Aliağa Futbol A.Ş ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı.
Aliağa Futbol A.Ş’nin ev sahipliği yaptığı maç İzmir Aliağa Atatürk Stadında oynandı. Bugün saat 14.00’te başlayan karşılaşma beraberlikle sona erdi.
Malatya Arguvan Spor Kulübü’nün ilk 11’de oynayan futbolcuları:
41. DAVUT PAŞA
52. MERTCAN AŞCI
44. ENES FİLİZ
5. SEMİH İNTEPE
83. ABBAS DEMİR
17. FERHAT CANLI
6. DENİS MERİÇ
28. YAĞIZ RÜŞTÜ AKTAŞ
72. VEYSEL GÜMÜŞ
70. İBRAHİM ENES HOŞ
18. MUSA YÜKSEL
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.