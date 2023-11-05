Yeni Cami yıkılmış olabilir ama Malatyalılar için asla… Teze Cami halen ayakta

Malatya denilince akla ilk gelenler arasında yer alan, şehrin gözbebeği Yeni Cami, diğer adlarıyla Hacı Yusuf Cami, Teze Cami, Taş Cami, en son 24 Ocak 2020 Elazığ Sivrice merkezli depremde büyük hasar almıştı. 6 Şubat depremlerinden hemen önce Ocak 2023'te vatandaşların hizmetine açılan cami, bir ay geçmeden tekrar yıkıldı. Restorasyon çalışmalarına rağmen, yaklaşık 100 yaşında olduğu belirtilen Yeni Cami'nin mevcut duvarları dayanıksız kaldı.

Asrın felaketinde binlerce binanın yıkıldığı Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkılıp enkazlarının kaldırılması ile ortaya devasa boş alanlar çıktı. Her ne kadar yıkık bir Malatya olsa da Malatyalılar o boş alanları doldurmaya gayret gösteriyor. İşte o alanlardan birisi de Yeni Cami meydanı.

MALATYALILAR ONDAN VAZGEÇMİYOR

Yeni Cami çevresinde binlerce dönüm alan boş bir tarlaya döndü. Yine kent merkezinde yer alan Saray Mahallesi, Fuzuli Caddesi, Niyazi Mısri Mahallesi, Turgut Temelli Caddesi gibi alanlarda da yıkımlar sonrası enkazların kaldırılması ile boş meydanlar ortaya çıktı. Ancak Malatyalılar yine vakitlerini bu alanlardan uzaklaşmadan Yeni Cami önünde kurdukları çardaklarda Pazar günlerini geçiriyorlar.

Malatyalılar, her ne kadar keyifli bir Pazar geçiremezlerse de tutunacak bir dal, bir umut bulmaya gayret gösteriyorlar. Yeni Cami önünde kurulan çardak ailesiyle, arkadaşlarıyla vakit geçirmek isteyenlerin, oturup bir bardak çay içmek isteyenlerin uğrak noktası oldu.

“BURADAN VAZGEÇEMİYORUZ”

İşte Malatyalıların bu konudaki yorumu…

Sabri Taşkın adlı vatandaş, Malatya’nın içinde bulunduğu bu durumdan memnun olmadığını, bir an önce boş tarlaya dönen çarşı merkezin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti:

“Malatya’ma çok üzülüyorum. Buranın yeniden canlanmasını istiyorum tıpkı eski güzel günlerdeki gibi. Hafta sonunu güzel geçireceğimiz bir yer kalmadı. Yine dönüp dolaşıp Yeni Cami’nin önüne geliyoruz. Buradan vazgeçemiyoruz.”

“DEPREM SADECE BİNALARI DEĞİL, ANILARIMIZI YIKTI”

Malatya merkezde oturan 74 yaşındaki Hikmet Kahraman, Malatya’yı hiç bu kadar çaresiz görmediğini söyleyerek,

“Kendimi bildim bileli Malatya’da merkezde oturuyorum ta ki 6 Şubat depremlerine kadar. Deprem sadece binaları değil anılarımızı yıktı. Emekliyim ben. Vaktimin çoğunu Yeni Cami önünde dostlarımla birlikte geçiririm. Şimdi ne dost kaldı ne de Yeni Cami’miz. Burada kurulan çardakta geride kim kaldıysa onlarla sohbet muhabbet ediyoruz. İnşallah Malatya’mız eski günlerine kavuşur”

sözlerine yer verdi.

“ENKAZLARIN YANI BAŞINDA OTURUYORUZ”

Arkadaşlarıyla buluşmak için Yeni Cami’nin önünde kurulan çardağa gelen Muhammed Ali, gençliğinin baharında güzel anılar biriktireceği bir yerlerin kalmamasına üzülerek,

“Malatya’da arkadaşlarımla vakit geçireceğim doğru düzgün bir yer kalmadı. 18 yaşıma yeni girdim ama sanki 18 yaş daha büyüdüm. Malatya’nın simgesi Yeni Cami’mizde yıkıldı. Geriye kalan enkazların yanı başında otuyoruz. Biz buradan vazgeçemiyoruz”

şeklinde konuştu.