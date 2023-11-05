05 Kas 2023 - 15:56- Gündem

Malatyalı Vekilden Özgür Özel yorumu “Dostum, kardeşim, yol arkadaşım…”

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık için seçilen isim Özgür Özel oldu. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yorumu ise dikkat çekti.