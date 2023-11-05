Malatyalı Vekilden Özgür Özel yorumu “Dostum, kardeşim, yol arkadaşım…”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı’nda iki adaylı genel başkan seçimi önce ikinci tura kaldı. Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yarıştı. Delegelerden 682’sinin oyunu Özel, 664’ünü Kılıçdaroğlu aldı. Delege oylarında 684 olan salt çoğunluğun alınmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.
Özgür Özel ikinci turda oylarını 130 artırarak 812 oyla CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu’nun oyları ise 536’ya geriledi.
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Özel’in görevini kutlayan CHP Malatya Milletvekili Veli ağababa, bir kutlama mesajı paylaştı. Ağbaba,
“38. Olağan Kurultayımızda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçilen dostum, kardeşim, yol arkadaşım Özgür Özel’e başarılar diliyorum”
dedi.
Bilindiği üzere Ağbaba, Kılıçdaroğlu döneminde uzun yıllar MYK üyeliği yapmıştı. Seçimlerin ardından MYK’da değişime giden CHP, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya bu görevi yeniden vermedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.