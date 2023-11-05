İncirlik Üssü’ne girmeye çalıştılar

Türkiye genelinde toplanan gruplar, İsrail’in Filistin’deki katliamını ve İsrail'e destek veren ABD'yi protesto etmek üzere İncirlik Üssü’ne gitti. Malatya’dan da bu sabah bir grup konvoy yola koyulmuştu.
İsrail ve ABD'yi protesto etmek için İncirlik Üssü önünde eylem yapan kalabalıktan bir grup üsse girmeye çalışınca polis müdahale etti.
Türkiye genelinde toplanan gruplar, İsrail’in Filistin’deki katliamını ve İsrail'e destek veren ABD'yi protesto etmek üzere İncirlik Üssü’ne geldi. Öğle saatlerinde kalablığın eylemi başladı. Polis gruba İncirlik Üssü’nün arka tarafındaki Sezai Karakoç Bulvarında eylem yapmaları için yer gösterdi. Alan da demir bariyerlerle çevrildi. Ancak bir grup, polisin bariyerlerini aşıp tarladan üsse girmeye çalıştı. Bunun üzerine polis gruba su sıkarak müdahale etti.
Polis, grubu askeri bölgeden uzaklaştırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.