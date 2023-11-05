05 Kas 2023 - 15:53- Asayiş

İncirlik Üssü’ne girmeye çalıştılar

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Türkiye genelinde toplanan gruplar, İsrail’in Filistin’deki katliamını ve İsrail'e destek veren ABD'yi protesto etmek üzere İncirlik Üssü’ne gitti. Malatya’dan da bu sabah bir grup konvoy yola koyulmuştu.
İncirlik Üssü’ne girmeye çalıştılar mask
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Türkiye genelinde toplanan gruplar, İsrail’in Filistin’deki katliamını ve İsrail'e destek veren ABD'yi protesto etmek üzere İncirlik Üssü’ne gitti. Malatya’dan da bu sabah bir grup konvoy yola koyulmuştu.

İsrail ve ABD'yi protesto etmek için İncirlik Üssü önünde eylem yapan kalabalıktan bir grup üsse girmeye çalışınca polis müdahale etti.

Türkiye genelinde toplanan gruplar, İsrail’in Filistin’deki katliamını ve İsrail'e destek veren ABD'yi protesto etmek üzere İncirlik Üssü’ne geldi. Öğle saatlerinde kalablığın eylemi başladı. Polis gruba İncirlik Üssü’nün arka tarafındaki Sezai Karakoç Bulvarında eylem yapmaları için yer gösterdi. Alan da demir bariyerlerle çevrildi. Ancak bir grup, polisin bariyerlerini aşıp tarladan üsse girmeye çalıştı. Bunun üzerine polis gruba su sıkarak müdahale etti.

Polis, grubu askeri bölgeden uzaklaştırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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05 Kas 2023 - 15:53 - Asayiş

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